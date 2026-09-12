बिहार: गंगा के बैकवाटर ने बढ़ाई सरमेरा की चिंता, बांधों पर टूटने का खतरा; 350 बीघा फसल दस फीट पानी में डूबी

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पेंदी गांव के मुहाने पर बसे कई घरों की दहलीज तक पानी चढ़ चुका है, जबकि निचले इलाकों के मकान टापू बन गए हैं। पानी के तेजी से फैलाव ने ग्रामीणों की रात की नींद छीन ली है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर में महज दो फीट की बढ़ोतरी और हुई, तो बांध पर पानी चढ़ जाएगा और पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा।बाढ़ की इस मार ने बटाईदार और छोटे किसानों की कमर तोड़ दी है। संजय महतो, सुदामा महतो, शंकर महतो और युवराज कुमार जैसे कई किसानों ने महाजनों से कर्ज लेकर पट्टे पर खेत लिए थे। तीनों गांवों में लगभग 350 बीघे में लगी धान और मक्के की खड़ी फसल 8 से 10 फीट गहरे पानी में समा चुकी है। किसानों का कहना है कि खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है; यदि सरकार ने त्वरित मुआवजा नहीं दिया, तो आने वाले रबी सीजन में बुआई करना और परिवार का भरण-पोषण करना असंभव हो जाएगा।ये भी पढ़ें-गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। अंचलाधिकारी अनुधारा कुमारी ने बताया कि जलमग्न इलाकों में आवागमन और राहत कार्य के लिए मोटर बोट तैनात कर दी गई हैं। साथ ही जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि कमजोर बांधों और कटाव संभावित स्थानों पर युद्धस्तर पर बालू भरी बोरियां रखकर मरम्मत की जाए। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचित करने की अपील की है।