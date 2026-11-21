बिहार के पटना जिले में शनिवार को सड़क हादसे में पांच लोग घायल हो गए। नौबतपुर थाना क्षेत्र के बिहटा-सरमेरा रोड पर गोनवां गांव के पास सरकारी एम्बुलेंस और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सवार चार लोग और एम्बुलेंस चालक घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी को नौबतपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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जानकारी के अनुसार, ऑटो में सवार लोग मनेर से नौबतपुर बाजार में एक शादी समारोह में खाना बनाने जा रहे थे। इसी दौरान बिहटा रेफरल अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस डिलीवरी पेशेंट को छोड़कर वापस लौट रही थी। रास्ते में गोनवां गांव के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, एम्बुलेंस कथित तौर पर रॉन्ग साइड से आ रही थी। इसी दौरान वह ऑटो से टकरा गई। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।हादसे में ऑटो चालक मुकेश कुमार, बसंती देवी, चिंता देवी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। ये सभी मनेर थाना क्षेत्र के महिनावां गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं, एम्बुलेंस चालक की पहचान सौरभ के रूप में हुई है। वह बिहटा रेफरल अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस चला रहा था। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।टक्कर के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम और गोनवां ओपी प्रभारी मंजीत कुमार भी मौके पर पहुंचे।पुलिस ने सभी घायलों को नौबतपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन-से कारण जिम्मेदार थे।