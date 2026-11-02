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बिहार: पटना में विवादित जमीन की जांच करने पहुंचे दारोगा को रॉटविलर ने काटा, जमीन मालिक पर हमला कराने का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 08:03 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 02 Nov 2026 08:03 PM IST
सार

पटना के उत्तरी मंदिरी में विवादित जमीन की जांच करने पहुंचे दारोगा विकास कुमार सिंह को पालतू रॉटविलर कुत्ते ने काट लिया। दारोगा ने जमीन मालिक पर हमला कराने का आरोप लगाया है, जबकि जमीन मालिक ने आरोपों को गलत बताया है।

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a police sub-inspector who arrived to inspect a disputed plot of land was bitten by a Rottweiler
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के उत्तरी मंदिरी में विवादित जमीन की जांच करने पहुंचे दारोगा पर पालतू कुत्ते से हमला कराने का आरोप लगा है। कुत्ते ने दारोगा विकास कुमार सिंह के बाएं हाथ में काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

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प्राथमिकी के अनुसार, 24 अक्टूबर को दारोगा को नवीन सिन्हा पथ स्थित सुधा बूथ के पास विवादित जमीन पर निर्माण कार्य होने की सूचना मिली थी। कोर्ट ने इस जमीन पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था। सूचना मिलने के बाद दारोगा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

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दारोगा का आरोप है कि जमीन मालिक संजय कुमार उर्फ पिंकू साव ने अपने पालतू रॉटविलर कुत्ते को उन पर हमला करने का इशारा किया। इसके बाद कुत्ते ने उनके बाएं हाथ में काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। इस मामले में 25 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

वहीं, जमीन मालिक संजय कुमार उर्फ पिंकू साव ने दारोगा के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि कुत्ते के पैर पर दारोगा का पैर पड़ गया था, जिसके बाद उसने काट लिया। उन्होंने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की बात कही है।

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