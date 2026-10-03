बिहार: दिनारा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो-पिकअप की टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत; पांच घायल
रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में ऑटो और पिकअप की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान चाचा-भतीजे के रूप में हुई है।
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रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के खनीता गांव के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वसुदेवा बिंद टोली गांव निवासी 58 वर्षीय श्री भगवान बिंद और 45 वर्षीय हरेंद्र बिंद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक आपस में चाचा-भतीजा बताए जाते हैं। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
ऑटो और पिकअप की आमने-सामने टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
इलाज कराकर लौट रहा था पीड़ित परिवार
बताया जाता है कि मृतक भगवान बिंद को लकवा के इलाज के लिए दिनारा के मठिया गांव स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया था। यहां इलाज कराने के बाद परिवार के सभी लोग एक ऑटो में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए।
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हादसे की जांच में जुटी पुलिस
वहीं, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिनारा थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया गया है। वहीं, दो महिलाओं समेत पांच घायल लोगों का इलाज चल रहा है।