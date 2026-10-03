बिहार: दिनारा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो-पिकअप की टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत; पांच घायल

रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के खनीता गांव के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वसुदेवा बिंद टोली गांव निवासी 58 वर्षीय श्री भगवान बिंद और 45 वर्षीय हरेंद्र बिंद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक आपस में चाचा-भतीजा बताए जाते हैं। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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