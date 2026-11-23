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पुणे से पटना आने वाला इंडिगो का विमान संख्या 6E653 रात 1:40 बजे पटना पहुंचने वाला था। हालांकि, हवाई अड्डे के आसपास खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से विमान वहां उतर नहीं सका। इस कारण विमान को लखनऊ की तरफ मोड़ना पड़ा। इसी विमान को पटना पहुंचने के बाद पुनः पुणे के लिए रवाना होना था। पटना से पुणे जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E126 को रात 2:45 बजे उड़ान भरनी थी। आने वाले विमान के पटना न पहुंच पाने के कारण आगे का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और एयरलाइंस को अपनी उड़ान रद्द करनी पड़ी।उड़ान निरस्त होने की सूचना मिलते ही यात्रियों और इंडिगो के कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस के कर्मचारी उन्हें लगातार समय पर उड़ान भरने का झूठा आश्वासन देते रहे। काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद अचानक उड़ान रद्द करने की घोषणा कर दी गई। यात्रियों ने यह भी शिकायत की कि परेशानी के इस समय समाधान निकालने के लिए एयरलाइंस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जिससे परिसर में काफी देर तक अफरातफरी मची रही।अचानक उड़ान रद्द होने के कारण पुणे में अपने आवश्यक कार्यों से जा रहे कई यात्रियों की पूरी योजना प्रभावित हो गई। लंबा समय बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट न होने पर यात्रियों का सब्र जवाब दे गया। यात्रियों की मुख्य चिंता अपनी आगे की यात्रा को लेकर बनी रही। एयरलाइंस ने प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक उड़ान, रीबुकिंग अथवा रिफंड की क्या व्यवस्था की है, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है।