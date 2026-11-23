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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पटना में गंगा नदी के किनारे कायम अवैध अतिक्रमण को हटाने का व्यापक अभियान सोमवार सुबह से शुरू हो गया है। प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर और दर्जनों जेसीबी मशीनों की मदद से तट पर बने कच्चे-पक्के मकानों, ईंट-भट्ठों और चिमनियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई की शुरुआत मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट से हुई।