बिहार: जुए को लेकर भिड़े लोग, रिटायर्ड फौजी के घर पर हमला; पिता-पुत्र को लगी गोली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घायलों की पहचान गांव के ही रहने वाले तेजा प्रसाद (करीब 65 वर्ष) और उनके बेटे सुबोध कुमार (28 वर्ष) के रूप में हुई है।जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को गांव में कुछ लोगों के बीच जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुछ हथियारबंद लोग तेजा प्रसाद के घर जा पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया और पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही बिक्रम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, बिक्रम थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।