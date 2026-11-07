बिहार: जुए को लेकर भिड़े लोग, रिटायर्ड फौजी के घर पर हमला; पिता-पुत्र को लगी गोली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Sat, 07 Nov 2026 06:06 PM IST
सार
पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव में जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में एक रिटायर्ड फौजी और उनके बेटे को गोली मार दी गई। शुक्रवार रात हुई इस वारदात में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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विस्तार
बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव में शुक्रवार रात जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद एक रिटायर्ड फौजी और उनके बेटे को गोली मार दी गई। इस घटना में दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह वारदात शुक्रवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है।
घायलों की पहचान गांव के ही रहने वाले तेजा प्रसाद (करीब 65 वर्ष) और उनके बेटे सुबोध कुमार (28 वर्ष) के रूप में हुई है।
विवाद की वजह और घटनाक्रम
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को गांव में कुछ लोगों के बीच जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुछ हथियारबंद लोग तेजा प्रसाद के घर जा पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया और पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
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पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही बिक्रम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, बिक्रम थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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घायलों की पहचान गांव के ही रहने वाले तेजा प्रसाद (करीब 65 वर्ष) और उनके बेटे सुबोध कुमार (28 वर्ष) के रूप में हुई है।
विवाद की वजह और घटनाक्रम
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को गांव में कुछ लोगों के बीच जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुछ हथियारबंद लोग तेजा प्रसाद के घर जा पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया और पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
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पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही बिक्रम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, बिक्रम थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।