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मृतक की पहचान पियरपुरा गांव निवासी 61 वर्षीय चंद्र विजय सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, वह शुक्रवार शाम शौच के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश को लेकर चिंतित थे। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने परिवार को सूचना दी कि उनका शव घर के पीछे खेत में पड़ा हुआ है। शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने किसान की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है।घटना की सूचना मिलने के बाद पियरपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। इसके बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी सूचना दी गई है।थानाध्यक्ष पूजा राठी ने बताया कि ग्रामीणों से खेत में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान चंद्र विजय सिंह के रूप में की। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, वह शुक्रवार शाम घर से शौच के लिए निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे।थानाध्यक्ष के मुताबिक, घटनास्थल के पास बिजली के दो खंभे भी गिरे हुए मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि किसान की मौत बिजली के तार के संपर्क में आने से भी हुई हो सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई, किसी हादसे में हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है।पुलिस हत्या और हादसे, दोनों आशंकाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एफएसएल टीम घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने किसी नतीजे पर पहुंचने से इनकार किया है।