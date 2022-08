Bihar: तेजस्वी ने मंत्री कार्तिकेय पर दिया जवाब, नीतीश ने बीमा भारती को फटकारा, बोले- जरूर कोई उकसा रहा

बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनते ही अब भाजपा के नेता नीतीश कुमार के मंत्रियों की कुंडली खंगालने लगे हैं। इस लिस्ट में नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह और नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का नाम सबसे ऊपर है। इतना ही नहीं अब नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी अंतर्कलह की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की विधायक बीमा भारती ने बगावती सुर अपना लिया है। बीमा मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज चल रही हैं। वहीं मीडिया में इन मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद सामने आकर जवाब दिया है।

#WATCH | We've already given her (Leshi Singh) a post in our cabinet in 2013, 2014 & 2019. I'm shocked that she(Bima Bharti) has given such a statement, she was a minister in 2014 & 2019. I'll meet her & discuss about this: Bihar CM Nitish Kumar on JDU MLA Bima Bharti's statement pic.twitter.com/rGK0oVxsse