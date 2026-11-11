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बिहार: चित्रगुप्त पूजा से दिया जवाबदेही का संदेश, नितिन नवीन बोले- जनता को मिले काम का हिसाब

Wed, 11 Nov 2026 02:51 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पटना Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 11 Nov 2026 02:51 PM IST
सार

खगौल की न्यू कॉलोनी में आयोजित चित्रगुप्त पूजा समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। उन्होंने भगवान चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना कर देशवासियों और कलमजीवियों को शुभकामनाएं दीं।

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खगौल में चित्रगुप्त पूजा समारोह में पहुंचे नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खगौल की न्यू कॉलोनी में श्री चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से आयोजित चित्रगुप्त पूजा समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सारंगी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

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पूजा के बाद नितिन नवीन ने बिहार और देशवासियों के साथ-साथ सभी कलमजीवियों को चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त समाज में सद्भाव, समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। चित्रगुप्त पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों का लेखा-जोखा करने तथा आत्ममंथन करने का भी अवसर है।

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उन्होंने कहा कि यह परंपरा हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह बनने की सीख देती है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे अपने कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखें। समाज में सद्भाव और जवाबदेही की भावना को मजबूत करना ही इस परंपरा का संदेश है।

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वहीं, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कलम और दवात का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद के पात्र हैं। उन्होंने कामना की कि भगवान की कृपा से सभी कलमजीवी अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और बेहतर कार्य करें। उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों को आयोजन के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्री चित्रगुप्त पूजा समिति की स्मारिका का विमोचन भी किया।

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