झारखंड बोर्ड: मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 के लिए 12 नवंबर से भरें फॉर्म, 26 नवंबर तक मिलेगा मौका

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत राज्य के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 12 नवंबर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यार्थी 26 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य के हजारों विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी भी तेज हो जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा करना होगा। जैक की ओर से विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा फॉर्म भरते समय सभी जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करें। नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य विवरणों में किसी तरह की गलती होने पर आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी है।

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इधर, वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथियों को लेकर भी विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, जैक की ओर से अभी तक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

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हालांकि, परीक्षा की वास्तविक तिथि और विषयवार कार्यक्रम की जानकारी जैक की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा फॉर्म भरने में देरी न करें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।