बेगूसराय: मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन पर गिरिराज का राहुल पर वार, बोले- वोट बैंक के आगे झुकती रही कांग्रेस

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पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक चेहरा कई बार बेनकाब हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की तरह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर भी राहुल गांधी की चुप्पी उनकी राजनीति को उजागर करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है और यही वजह है कि तीन तलाक जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती।गिरिराज सिंह ने शाह बानो प्रकरण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया था। उनके मुताबिक, उस समय भी कांग्रेस ने वोट बैंक के दबाव में निर्णय लिया और आज राहुल गांधी उसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।केंद्रीय मंत्री ने कहा, “राहुल गांधी मुल्लों के आगे सिर्फ घुटने ही नहीं टेक रहे, बल्कि सरपट हो गए हैं।” उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।अपने तीन दिवसीय बेगूसराय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल और खेल अवसंरचना के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया।गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में केवल भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि चौतरफा विकास पर जोर दिया जा रहा है। पहले खेल का बजट करीब 1200 करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था, जिसे अब कई गुना बढ़ाया गया है। खेलों के लिए हजारों करोड़ रुपये की राशि विशेष रूप से खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर खर्च की जा रही है।कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत उन्हें सही मंच, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की है। खेलों को बढ़ावा देने से युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव भी बढ़ता है।