बिहार: डिजिटल दौर में सरकारी सूचना तंत्र को धार देने की तैयारी, दिल्ली में जुटे राज्यों के सचिव

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इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सूचना एवं जनसंचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नई प्रणालियों को अपनाना और आपसी समन्वय को सुदृढ़ करना था। सम्मेलन के दौरान सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न नीतिगत और व्यावहारिक विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) की प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग पर भी विचार किया गया।सम्मेलन में डिजिटल इंडिया और सिनेमा शूटिंग एवं लाइव इवेंट की अनुमति के लिए India Cine Hub के सिंगल विंडो पोर्टल को अपनाने तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार किया गया। इस सम्मेलन ने केंद्र और राज्यों के बीच अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण के लिए एक साझा मंच प्रदान किया।यह राष्ट्रीय सम्मेलन सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने और केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और नई प्रणालियों को अपनाने पर चर्चा ने सूचना एवं जनसंचार के क्षेत्र में भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की।