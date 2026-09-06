बिहार: प्रेम-प्रसंग में घर में घुसकर मां-बेटी पर फायरिंग, चार आरोपी गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी

बिहार के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के लालगढ़ योगिया गांव में शनिवार की आधी रात सोई अवस्था में घर में घुसकर मां-बेटी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के बाद से पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। घायल मां राजकुमारी देवी और बेटी रश्मि कुमारी का इलाज मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में चल रहा है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

रविवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रिंस कुमार का घायल युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। वह युवती पर घर से भागने के लिए दबाव बना रहा था। युवती के ऐसा करने से इनकार करने पर आरोपी ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ घर में घुसकर मां-बेटी पर गोली चला दी।

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दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया

गोलीबारी की घटना में मां को तीन, जबकि बेटी को दो गोलियां लगीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बाद में बेहतर उपचार के लिए दोनों को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, एसपी ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने खोखा और पिलेट बरामद किए हैं। पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर श्यामपुर भटहां थाने में छह नामजद और पांच-छह अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही

घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार छापेमारी की। इस दौरान प्रिंस कुमार, सुधीर सिंह, पप्पू सिंह और अविनाश सिंह उर्फ टकला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अनुशील कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।