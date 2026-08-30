बिहार न्यूज: स्टाफ को बुलाया, बाइक-मोबाइल छोड़ा और गंडक में कूद गया युवक; मचा हड़कंप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक युवक ने रेवा पुल से उफनती गंडक नदी में छलांग लगा दी। नदी में कूदने से पहले युवक ने अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक पुल के पास खड़ी की और जियो एजेंसी के एक स्टाफ को फोन कर मौके पर बुलाया। स्टाफ के पहुंचने के बाद युवक ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए स्टाफ दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के कारण युवक देखते ही देखते नदी में बह गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल युवक का पता नहीं चल सका है और पुलिस नदी में उसकी तलाश करा रही है।

स्टाफ को फोन कर पुल पर बुलाया

मृतक की पहचान वैशाली जिले के बेलवार गांव निवासी मनोज कुमार साह के 22 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार साह के रूप में हुई है। अभिषेक सरैया बाजार के पास जियो एजेंसी चला रहा था। शनिवार को उसने अपनी एजेंसी में काम करने वाले एक स्टाफ को फोन कर रेवा घाट स्थित पुल पर बुलाया था।

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स्टाफ जब पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि अभिषेक की रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक पुल से कुछ कदम पहले खड़ी थी। बाइक में चाबी लगी हुई थी और पास में ही अभिषेक का मोबाइल फोन भी रखा था। इसके बाद अभिषेक ने अचानक उफनती गंडक नदी में छलांग लगा दी।

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बचाने के लिए दौड़ा स्टाफ, तेज बहाव में बह गया युवक

अभिषेक को नदी में कूदते देखकर उसका स्टाफ उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वह गंडक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ चुका था। देखते ही देखते वह पानी में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और सरैया थाना पुलिस को सूचना दी गई।

यह घटना एनएच-722 पर मुजफ्फरपुर-छपरा मार्ग स्थित रेवा गंडक नदी पर बने दरोगा राय पुल की है। युवक के नदी में छलांग लगाने की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, छोटा बच्चा भी है

बताया गया है कि अभिषेक की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। उसका एक छोटा बच्चा भी है। अचानक हुई इस घटना से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि, अभिषेक ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस को मौके से अभिषेक की बाइक और मोबाइल फोन मिला है। पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर घटना से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस नदी में करा रही युवक की तलाश

घटना की सूचना मिलने के बाद सरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी। नदी में तेज बहाव होने के कारण तलाश अभियान में कठिनाई आ रही है। फिलहाल युवक की बरामदगी नहीं हो सकी है। सरैया थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रेवा पुल के नीचे गंडक नदी में एक युवक के छलांग लगाने की सूचना मिली थी। युवक की बाइक पुल से कुछ कदम पहले खड़ी थी। घटना से पहले उसने अपने स्टाफ को पुल पर बुलाया था और उसके पहुंचने के बाद नदी में कूद गया। थाना प्रभारी के अनुसार, युवक की तलाश कराई जा रही है और घटना की वजहों की जांच की जा रही है। मामले की पूरी जानकारी युवक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।