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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Education: CM Samrat Choudhary Announces ₹461 Crore Grant for Aided Schools and Colleges

बिहार: वित्त रहित विद्यालय-महाविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मियों के लिए बड़ी खबर, 461 करोड़ रुपये का अनुदान जारी

Sat, 19 Sep 2026 09:29 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 19 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

Bihar News : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की राह पर हैं। उसी तरह सुबह-सुबह राहत भरे निर्णय सामने ला रहे हैं। इस बार कॉलेजों में सर्वाधिक संख्या में कार्यरत शिक्षकों-शिक्षकेतर कर्मियों के लिए फैसला आया है।

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Bihar Education: CM Samrat Choudhary Announces ₹461 Crore Grant for Aided Schools and Colleges
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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बिहार के वित्त रहित विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों और कर्मचारियों के भुगतान के लिए अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए कुल 461 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान जारी करने की घोषणा की है।

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कहां उपयोग में आयेगी यह राशि?
ख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस राशि का उपयोग संबंधित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं साक्षर/गैर-शैक्षणिक कर्मियों के भुगतान के लिए किया जाएगा। अनुदान जारी होने से लंबे समय से भुगतान की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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सरकार का जोर किस बात पर?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों और शिक्षण संस्थानों के हित में लगातार काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ शिक्षकों और कर्मियों की समस्याओं के समाधान पर भी सरकार का जोर है।

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