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बिहार एक्सीडेंट: मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत

Thu, 01 Oct 2026 07:31 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Thu, 01 Oct 2026 07:31 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एनएच-77 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में सीतामढ़ी निवासी विक्रम कुमार और प्रेम कुमार की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

 

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Muzaffarpur Bihar news : two youths died in a road accident run over high speeding truck while returning
भीषण सड़क दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सीआरपी कैंप के पास एनएच-77 स्थित सीतामढ़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

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मृतकों की पहचान सीतामढ़ी जिले के कोरहिया गौसनगर गांव निवासी विक्रम कुमार (20) और प्रेम कुमार (35) के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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बताया जा रहा है कि मृतक विक्रम कुमार ऑटो चलाते थे। दोनों दूध के कारोबार से जुड़े थे। बुधवार को दोनों दूध की सप्लाई के लिए मुजफ्फरपुर शहर आए थे। रात में काम पूरा करने के बाद वे ऑटो से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान गुरुवार को सीआरपी कैंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो में टक्कर मार दी।

अहियापुर थाना प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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