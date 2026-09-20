एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी को सोशल मीडिया पर धमकी: थप्पड़ मारने और जूते की माला पहनाने की बात लिखी, एफआईआर दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एमएलसी के अनुसार, 15 सितंबर को वैभव मिश्रा नाम से संचालित फेसबुक अकाउंट से उन्हें थप्पड़ मारकर गाल लाल करने की धमकी दी गई। बीते 16 सितंबर को इसी अकाउंट से अभद्र टिप्पणियां की गईं। इसी दिन राहुल झा नामक फेसबुक अकाउंट से उन पर भ्रामक आरोप लगाते हुए जूते की माला पहनाने की बात लिखी गई।ये भी पढ़ें-इस मामले में उन्होंने आरोप लगाया है कि उज्ज्वल कुमार ओझा और ठाकुर दिव्य प्रकाश नामक युवक अपने फेसबुक अकाउंट से उनके नाम को लेकर जातिगत भावना भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि आरोपित सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई का प्रयास कर सकते हैं। इस मामले में एमएलसी ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष से विधिसम्मत कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध करने की मांग की है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष चंद्रभूषण कुमार सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।