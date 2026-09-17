फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Vigilance Raid: Superintending Engineer Satyendra Kumar Choudhary Under Scanner in Disproportionate Asse

बिहार: इंजीनियर के पास लिफ्ट वाला बंगला, फ्लैट, जमीन, जेवर मिले, पत्नी-सास के नाम पर करोड़ों की संपत्ति

Thu, 17 Sep 2026 03:59 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 17 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

Bihar Vigilance Raid: बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर की पोल खुली है। काली कमाई के जरिए इस अफसर ने लिफ्ट वाला आलीशान बंगला, फ्लैट, कई जगह जमीन और लाखों रुपये के सोने और हीरे के जेवरात समेत करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। निगरानी की जांच में जब मामले का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। 
 

विज्ञापन
Bihar Vigilance Raid: Superintending Engineer Satyendra Kumar Choudhary Under Scanner in Disproportionate Asse
इंजीनियर के घर पर कागजातों को खंगालती विजिलेंस की टीम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। निगरानी की टीमों ने पटना और पूर्णिया स्थित उनके तीन ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। सुबह करीब सात बजे शुरू हुई कार्रवाई के बाद भवन निर्माण विभाग में भी हलचल मच गई। सीनियर डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ निगरानी थाना में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल जब्त किए गए कागजातों के आधार पर उनकी अवैध संपत्ति का अंतिम मूल्यांकन किया गया है। प्रारंभिक जांच में उनकी वैध आय के मुकाबले करीब 1 करोड़ 97 लाख 58 हजार 70 रुपये अधिक की संपत्ति का आकलन किया गया है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 68 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

विज्ञापन


पत्नी और परिजनों के नाम पर संपत्तियों की पड़ताल
जांच के दौरान सत्येंद्र कुमार चौधरी, उनकी पत्नी उषा देवी और सास के नाम पर संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। निगरानी के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच इन संपत्तियों की खरीद की गई। जांच में कुल सात अचल संपत्तियों का पता चलने की बात कही गई है। इनमें जमीन, मकान और फ्लैट शामिल हैं। निगरानी ने इन अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 3.60 करोड़ रुपये बताया है। इसके अलावा करीब 26 लाख रुपये की चल संपत्ति का भी आकलन किया गया है।
विज्ञापन


फुलवारीशरीफ में पांच मंजिला मकान
तलाशी के दौरान पटना के फुलवारीशरीफ में पांच मंजिला मकान भी जांच के दायरे में आया। यहां लिफ्ट, सोलर पैनल, 10 एसी और महंगे फर्नीचर जैसी सुविधाएं होने की जानकारी सामने आई है। इनकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है। इसके अलावा एजी कॉलोनी में तीन मंजिला भवन से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड की भी जांच की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिहार: भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर निगरानी का छापा, जानें सीनियर डीएसपी ने क्या बताया?

नौबतपुर और दानापुर में जमीन
निगरानी की जांच में नौबतपुर में करीब 74 डिसमिल के चार प्लॉट और दानापुर में 7.18 डिसमिल जमीन से संबंधित जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा स्थित एक फ्लैट का भी रिकॉर्ड जांच टीम को मिला है। इन सभी संपत्तियों की खरीद और उनके लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की पड़ताल की जा रही है।


बैंक खातों और निवेश के दस्तावेज भी मिले
तलाशी के दौरान टीम को बैंक खातों, निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात मिलने की जानकारी है। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी निगरानी ने अपने कब्जे में लिए हैं। निगरानी अधिकारियों के मुताबिक, जब्त दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रमोशन के बाद पूर्णिया में हुई थी पोस्टिंग
सत्येंद्र कुमार चौधरी को जुलाई 2026 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से पदोन्नत कर अधीक्षण अभियंता बनाया गया था। इसके बाद उन्हें पटना से पूर्णिया पदस्थापित किया गया था। वर्तमान में वे भवन निर्माण विभाग के पूर्णिया अंचल में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं। निगरानी की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed