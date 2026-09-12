मुजफ्फरपुर: एसएसबी के ASI पर गंभीर आरोप, तीन महिला इन्फ्लुएंसर्स की शिकायत के बाद विकास कुमार निलंबित

मुजफ्फरपुर जिले में तीन महिला इन्फ्लुएंसर्स से कथित दुष्कर्म, ठगी और अश्लील हरकतों के लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच एसएसबी के एएसआई विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में एएसआई विकास कुमार को सेक्टर मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया गया है और अब वे 24 घंटे सक्षम अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे।

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गौरतलब है कि ये सभी महिला ब्लॉगर यूपी के लखनऊ और दिल्ली की रहने वाली हैं। इनकी शिकायत के बाद सेक्टर मुख्यालय ने बयान दर्ज करने के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की है। हालांकि, मामले की जांच अभी भी जारी है। इसके बाद जांच टीम रिपोर्ट देकर आगे की कार्रवाई करेगी।

गौरतलब है कि एक महिला ब्लॉगर ने बताया था कि स्टेशन रोड स्थित होटल में एएसआई के स्टाफ ने उसे जबरन कमरे में रुकवाया था। इस दौरान रात में उसके साथ एएसआई के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया गया था। महिला का दावा है कि उसके इनकार करने पर उसके बेटे की गर्दन मरोड़ दी गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने इसके बाद पूरी बात अपने पति को बताई। फिर पति से हिम्मत मिलने के बाद नगर थाने में ऑनलाइन शिकायत दी और इस मामले में एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था। इसके अलावा एक महिला ब्लॉगर ने अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया था।

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एसएसबी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की

एएसआई पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसएसबी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इस जांच टीम के सामने तीनों महिलाओं के बयानों में अब तक की जांच में कुछ बिंदुओं पर विरोधाभास भी सामने आया है। वहीं, एसएसबी की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच जारी रखी जा रही है। एसएसबी के अधिकारी ने इस मामले में बताया कि एएसआई का बयान दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच जारी रहने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।