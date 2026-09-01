फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   muzaffarpur skmch health minister nishant kumar inspection preparations hospital repair renovation

बिहार: स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से पहले SKMCH में हड़कंप, रात-दिन चल रहा रंग-रोगन और मरम्मत का काम

Tue, 01 Sep 2026 01:02 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के संभावित तीन सितंबर के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंत्री के निरीक्षण से पहले अस्पताल परिसर में सैकड़ों मजदूरों को लगाकर रंग-रोगन, सफाई और मरम्मत का काम युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।

विज्ञापन
muzaffarpur skmch health minister nishant kumar inspection preparations hospital repair renovation
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आयेंगे मुजफ्फरपुर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के प्रस्तावित मुजफ्फरपुर दौरे को लेकर उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) में तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री तीन सितंबर को मेडिकल कॉलेज का दौरा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर सकते हैं। मंत्री की सख्त कार्यशैली और औचक निरीक्षण के लिए चर्चित रवैये को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मेंटेनेंस कंपनियां तैयारियों में जुट गई हैं। अस्पताल परिसर में सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया है, ताकि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नजर न आए।

विज्ञापन

गेट से वार्ड तक तेजी से चल रहा काम

तैयारियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर पूरे परिसर और अलग-अलग मरीजों के वार्ड तक रंग-रोगन और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। लंबे समय से जर्जर पड़े भवनों, जाम नालियों, बदरंग कमरों और खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया है।

विज्ञापन

मेंटेनेंस कंपनी के कर्मचारी भी 24 घंटे तैनात रहकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हैं। कहीं रंग-रोगन किया जा रहा है तो कहीं टूटे हुए बेडों की मरम्मत की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न वार्डों में जहां टाइल्स और मार्बल टूटे हुए हैं, उन्हें भी आनन-फानन में बदला जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान मरीजों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में कोई खामी दिखाई न दे।

विज्ञापन
विज्ञापन

मरीजों की सुविधाओं और साफ-सफाई पर विशेष फोकस

एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि तीन सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आगमन की संभावना है। इसे देखते हुए अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। मरीजों की सुविधा और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अस्पताल में जहां भी कोई कमी दिखाई दे रही है, उसे दूर करने का काम किया जा रहा है। सभी भवनों को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ ही रोस्टर, फाइलों, ब्लड बैंक, वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी सामने न आए।

स्वास्थ्य मंत्री के संभावित निरीक्षण को लेकर अस्पताल परिसर में गतिविधियां तेज हैं और अधिकारी से लेकर मेंटेनेंस कर्मचारी तक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अब तीन सितंबर को मंत्री के दौरे के दौरान अस्पताल की वास्तविक स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed