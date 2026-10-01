बिहार में बड़ा हादसा: बच्चों को पढ़ाते समय भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, युवती समेत कई घायल

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स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, आज गुरुवार को सामुदायिक भवन के परिसर में ही युवती द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। बच्चे और अन्य लोग वहां बैठे हुए थे। तभी इसी दौरान अचानक छत के प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा देखते ही देखते नीचे आ गिरा। अचानक हुए हादसे से मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े। मलबे की चपेट में आए बच्चों और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ सामुदायिक भवन के पास जुट गई। बच्चों के घायल होने की खबर से उनके परिजनों में भी बेचैनी बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने में मदद की।वहीं, इस हादसे के बाद सामुदायिक भवन की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। हथौड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में आज पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि भवन में निर्माण या रखरखाव से संबंधित कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी। वहीं, इस मामले में अब जांच-पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।