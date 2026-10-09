बिहार क्राइम: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी, कमरे में मिला शव; पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल ओपी अंतर्गत महमदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 22 वर्षीय सरिता कुमारी का शव उसके कमरे में अलमारी के पास पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं, मृतका के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सरिता की मौत की खबर मिलते ही उसके मायके में चीख-पुकार मच गई।

छह महीने पहले हुई थी शादी, कमरे में मिला शव

मृतका की पहचान 22 वर्षीय सरिता कुमारी, पत्नी नीरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सरिता की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। उसका शव घर के कमरे में अलमारी के पास मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद मुरौल ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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पति पर भाभी से अवैध संबंध का आरोप

मृतका के मायके पक्ष के अशोक सहनी ने आरोप लगाया कि वे मीनापुर थाना क्षेत्र के मालटोली गांव के रहने वाले हैं। उनके अनुसार, सरिता के पति का अपनी भाभी के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था। सरिता को इस संबंध की जानकारी हो गई थी। मायके वालों का आरोप है कि इसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई, ताकि पति के कथित अवैध संबंध का खुलासा न हो सके। अशोक सहनी ने बताया कि परिवार को गांव के लोगों के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। इसके बाद सभी लोग महमदपुर गांव पहुंचे, जहां सरिता का शव कमरे में पड़ा मिला। मायके वालों ने आरोप लगाया कि सरिता की गला दबाकर हत्या की गई है। हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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पुलिस बोली- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

मुरौल ओपी प्रभारी लखेंद्र कुमार महतो ने बताया कि एक नवविवाहिता का शव उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतका की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।