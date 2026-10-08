मधुबनी में तस्कर सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई: हीरा महासेठ उर्फ चाची के ठिकानों पर छापेमारी; दुकान और गोदाम सील

भारत-नेपाल सीमा के पास कथित तस्कर सिंडिकेट से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कुख्यात हीरा महासेठ उर्फ चाची के कई ठिकानों पर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और अन्य टीमों ने एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी बाजार में की गई। भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने से पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया। कार्रवाई के दौरान एक दुकान और कई गोदामों को सील कर दिया गया।

हीरा महासेठ के कई ठिकाने जांच एजेंसियों के निशाने पर

बताया जा रहा है कि हीरा महासेठ उर्फ चाची के भारतीय क्षेत्र में कई ठिकाने हैं। एसएसबी, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और पुलिस की पहले की कार्रवाइयों के बाद कथित सिंडिकेट से जुड़े नेटवर्क के बारे में कई जानकारियां सामने आई थीं। अब जांच एजेंसियों की नजर इस नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों और अन्य ठिकानों पर भी है। भारतीय क्षेत्र में मौजूद संपत्तियों और कथित कारोबार की जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

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जाली नोट के मामले में पहले गिरफ्तार हुआ था भरत महासेठ

गौरतलब है कि बीते 2 अगस्त को दुहबी बाजार स्थित एक किराना दुकान से भरत महासेठ और उसके रिश्तेदार शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पास से 50,150 रुपये के कथित जाली भारतीय नोट बरामद किए गए थे। इस कार्रवाई के कुछ दिन बाद भरत महासेठ की पत्नी हीरा महासेठ उर्फ चाची को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) समेत कई मामलों में केस दर्ज हैं। भारत-नेपाल सीमा खुली होने के कारण इस क्षेत्र में कथित तस्करी का कारोबार कई वर्षों से चलने की बात सामने आती रही है। हाल के दिनों में भारतीय क्षेत्र में स्थित इनसे जुड़े ठिकाने सुरक्षा और जांच एजेंसियों की निगरानी में रहे हैं।

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नेपाल में भी परिवार का कारोबार, नेटवर्क की जांच तेज

भरत महासेठ की जाली नोट के मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जाता है कि हीरा महासेठ उर्फ चाची के परिवार का नेपाल क्षेत्र में भी कारोबार रहा है। उनके बेटे नेपाल में रहते हैं और कारोबार में सहयोग करने की बात भी सामने आती रही है।

अब जांच एजेंसियां भारतीय क्षेत्र में मौजूद संपत्तियों और कथित कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। दुहबी बाजार में दुकान और गोदामों को सील किए जाने की कार्रवाई को पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई मान रही है। जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर भी नजर बनी हुई है।