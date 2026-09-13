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बिहार: मुजफ्फरपुर में बदलेगा अहियापुर थाना क्षेत्र का सुरक्षा भूगोल, तीन थानों में बांटने का प्रस्ताव तैयार

Sun, 13 Sep 2026 10:26 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 10:26 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर में बढ़ती आबादी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र को तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। वर्तमान में प्रस्तावित तीनों स्थानों पर टीओपी संचालित हैं, जिन्हें थाना में बदलने की योजना है।

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muzaffarpur ahiyapur police station to be divided into three police stations crime control
पुलिस व्यवस्था होगा बदलाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहरों में शुमार मुजफ्फरपुर के शहरी और आसपास के इलाकों में बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस महकमे ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। जिला पुलिस ने जिले के सबसे बड़े थानों में शामिल अहियापुर थाना क्षेत्र का सुरक्षा भूगोल बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अहियापुर थाना क्षेत्र को तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। इस संबंध में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है।

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प्रस्ताव लागू होने के बाद अहियापुर थाना क्षेत्र की मौजूदा भौगोलिक सीमा बदल जाएगी। इससे पुलिस का नियंत्रण क्षेत्र सीमित होगा और आम लोगों को भी त्वरित एवं बेहतर पुलिसिंग का लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में प्रस्तावित तीनों स्थानों पर टीओपी संचालित हैं, जिन्हें आगे चलकर थाना में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र में नई पुलिस व्यवस्था के तहत कामकाज होगा।

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तीन हिस्सों में बंटेगा अहियापुर का बड़ा थाना क्षेत्र

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के विभाजन का मुख्य उद्देश्य शहरी और उप-शहरी इलाकों में पुलिस की सक्रियता को और बढ़ाना है। थाना क्षेत्र का दायरा सीमित होने के बाद पुलिस की गतिविधियां बढ़ेंगी और नियमित पेट्रोलिंग भी ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी।

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नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस के लिए क्षेत्र में अपराधियों के साथ-साथ संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। किसी भी सूचना पर पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने में तेजी आएगी।

एनएच से जुड़े इलाकों में नाकेबंदी और निगरानी होगी आसान

अहियापुर थाना क्षेत्र का इलाका कई जिलों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच से भी जुड़ा है। ऐसे में थाना क्षेत्र का विभाजन होने के बाद अलग-अलग इलाकों में नाकेबंदी और वाहनों की निगरानी की कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

पुलिस का मानना है कि छोटी भौगोलिक सीमा में काम करने से जवानों की सक्रियता बढ़ेगी और किसी घटना के बाद पुलिस को मौके तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इससे अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में पुलिस की लगातार मौजूदगी बढ़ने से अपराधियों पर नकेल कसना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।

टीओपी बनेंगे नए थाना, मुख्यालय भेजा जा रहा प्रस्ताव

जिला पुलिस की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत वर्तमान में संचालित तीन टीओपी को थाना के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद अहियापुर थाना क्षेत्र का पुनर्गठन कर नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य केवल थानों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि बढ़ती आबादी और अपराध की चुनौती के बीच पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी, तेज और जवाबदेह बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अहियापुर क्षेत्र में पुलिस की पहुंच और सक्रियता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

 

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