फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   muzaffarpur ahiyapur lover couple marriage villagers midnight girlfriend viral video

बिहार न्यूज: आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी; वीडियो वायरल

Wed, 09 Sep 2026 11:45 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 11:45 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर गांव में प्रेमी युगल की ग्रामीणों द्वारा शादी कराने का मामला सामने आया है। बताया गया कि युवक करीब एक साल से सोशल मीडिया के जरिए युवती के संपर्क में था और आधी रात उससे मिलने गांव पहुंचा था।

विज्ञापन
muzaffarpur ahiyapur lover couple marriage villagers midnight girlfriend viral video
ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल की ग्रामीणों द्वारा शादी करवाने का मामला सामने आया है। युवक आधी रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लगी तो बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और दोनों की शादी कराने का फैसला किया। लड़की के घर में ही शादी की रस्में पूरी कराई गईं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती

मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर गांव का है। जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की करीब एक साल पहले अब्दुल नगर गांव की रहने वाली लड़की से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गया।

विज्ञापन


बताया जा रहा है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद में आधी रात को उसके गांव पहुंच गया। युवक के गांव पहुंचने की जानकारी जैसे ही लड़की के परिजनों को हुई, उन्होंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने घर में ही शुरू करा दी शादी की रस्में

मौके पर ग्रामीणों और लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को पकड़ रखा था। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया। युवक को लड़की के घर में ही रोक लिया गया और शादी की रस्में शुरू कर दी गईं। शादी के लिए सिंदूर मंगवाया गया। इस दौरान महिलाओं ने शादी के गीत भी गाए। इसके बाद युवक ने लड़की की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर काफी गहमागहमी की स्थिति बनी रही।

शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रेमी युगल की शादी करवाए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक को ग्रामीणों और लड़की पक्ष के लोगों के बीच देखा जा सकता है। इसके बाद घर के अंदर दोनों की शादी की रस्में कराई जाती दिखाई दे रही हैं।

पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के बीच से निकाला

पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के बीच से बाहर निकाला और लड़की को भी अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के बाद पाया कि दोनों युवक-युवती बालिग हैं।


इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और मुखिया के कहने पर दोनों से बॉन्ड भरवाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के निर्णय के बाद दोनों को पुलिस ने मुक्त कर दिया। इस मामले में प्रेमी युगल की ग्रामीणों द्वारा कराई गई शादी और उसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed