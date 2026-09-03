मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच: 42 बेड के आईसीयू का उद्घाटन, निशांत कुमार बोले- दिल्ली-मुंबई नहीं जाना होगा

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स्वास्थ्य मंत्री ने एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद, प्राचार्य कुमारी विभा, उपाधीक्षक डॉ. गोपाल शंकर सहनी समेत कैंसर अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, मरीजों के बेहतर इलाज और आने वाले समय में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि अब उत्तर बिहार के कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एसकेएमसीएच परिसर में विकसित किया जा रहा कैंसर अस्पताल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैंसर अस्पताल में 12 बेड का विशेष आईसीयू शुरू कर दिया गया है, जबकि 100 बेड का पेलिएटिव केयर यूनिट भी विकसित किया जा रहा है। इससे गंभीर अवस्था वाले मरीजों के इलाज और देखभाल की सुविधाओं में विस्तार होगा।स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि कैंसर अस्पताल के विस्तार के साथ और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 112 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस स्तर की चिकित्सा सुविधाएं दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध हैं, अब वैसी ही सुविधाएं एसकेएमसीएच के कैंसर अस्पताल में उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे उत्तर बिहार के हजारों कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और गंभीर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की परेशानी भी कम होगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार अग्रसर है और लगातार बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।