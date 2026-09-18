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बिहार: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के चार नाम, संजय मिश्रा समेत इन कलाकारों को मिलेगा सम्मान

Fri, 18 Sep 2026 11:06 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 11:06 AM IST
सार

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार से जुड़े चार नामों को सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता संजय मिश्रा, फिल्म निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा, निर्माता मीनती मिश्रा और फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव का नाम पुरस्कार विजेताओं में शामिल है।

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72nd national film awards bihar sanjay mishra kakori sanjeev srivastava
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के चार नाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के चार फिल्मी चेहरों को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में बेहतर काम करने वाले फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, तकनीशियन, फिल्म समीक्षक और अन्य कलाकारों को इस समारोह में सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति 22 सितंबर 2026 को गुजरात में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार से जुड़े पुरस्कार विजेताओं में अभिनेता संजय मिश्रा, फिल्म निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा, निर्माता मीनती मिश्रा और फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन नामों की घोषणा के बाद बिहार में खुशी का माहौल है।

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संजय मिश्रा समेत चार लोगों का हुआ चयन

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बिहार से जुड़े जिन चार लोगों का चयन किया गया है, उनमें अभिनेता संजय मिश्रा के अलावा गोपालगंज जिले से जुड़े कुमार मिश्रा और मीनती मिश्रा की फिल्म ‘काकोरी’ को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर निवासी फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा के बाद संबंधित जिलों में खुशी का माहौल है। संजय मिश्रा के नाम की घोषणा के बाद भी उनके जिले से जुड़े लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बिहार से जुड़े इन नामों के राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने से एक बार फिर राज्य का नाम सिनेमा जगत में चर्चा में आया है।

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‘काकोरी’ के लिए कुमार और मीनती मिश्रा को सम्मान

गोपालगंज जिले से जुड़े कुमार मिश्रा और मीनती मिश्रा की फिल्म ‘काकोरी’ को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिल्म के चयन को बिहार के लिए उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। फिल्म से जुड़े इन दोनों नामों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने से बिहार के फिल्म जगत में भी उत्साह है।

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संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार

मुजफ्फरपुर से जुड़े फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक सूची में इस श्रेणी में उन्हें एकमात्र विजेता घोषित किया गया है।

संजीव श्रीवास्तव को इससे पहले भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए उनका चयन होने से मुजफ्फरपुर में खुशी का माहौल है। पुरस्कार के साथ उन्हें स्वर्ण कमल और निर्धारित नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार से बढ़ा बिहार का कद

बिहार से जुड़े चार लोगों के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयन को राज्य के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और फिल्म समीक्षक के तौर पर बिहार से जुड़े इन नामों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से सिनेमा के क्षेत्र में राज्य की मौजूदगी और मजबूत हुई है। 22 सितंबर को गुजरात में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सभी चयनित विजेताओं को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इन नामों की घोषणा के बाद बिहार में एक बार फिर सिनेमा जगत में राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की उम्मीद बढ़ गई है।

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