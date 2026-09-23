मुजफ्फरपुर में महिला से जबरन संबंध बनाने का आरोप: विरोध पर पति से मारपीट और गला दबाने की कोशिश; आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर घर में घुसकर जबरदस्ती करने, ब्लैकमेल करने और उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर करीब एक साल तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि करीब छह महीने पहले उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद भी आरोपी उसके फोटो और वीडियो मोहल्ले के लोगों को दिखाकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।

पीड़िता के अनुसार, 22 सितंबर को आरोपी संजीव पटेल उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान महिला का पति मौके पर पहुंच गया और आरोपी को रोकने लगा। आरोप है कि संजीव पटेल ने उसके पति के साथ मारपीट की और गला दबाने का भी प्रयास किया।

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शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया। महिला का आरोप है कि आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे दबाव में रखता था। बाद में उसने कथित तौर पर उसके फोटो और वीडियो कई लोगों को दिखाए और दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाया।

टाउन एसडीपीओ सुरेश कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि पीड़िता के लिखित आवेदन पर 22 सितंबर को सिकंदरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी संजीव पटेल को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।