दरभंगा NH-27 पर दर्दनाक हादसा: रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे मां-बेटे की कार 15 फीट के गड्ढे में गिरी, दोनों की मौत

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। पटना में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर दरभंगा लौट रहे मां-बेटे की कार अनियंत्रित होकर एनएच की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 15 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 62 वर्षीय महिला मधु श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा पुनीत स्पर्श गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान बेटे की भी मौत हो गई।

घटना शनिवार शाम बेनीबाद थाना क्षेत्र में छामा ढाबा के पास ठीकापाही पुलिया के समीप हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर मां-बेटे को बाहर निकाला और तत्काल गायघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मधु श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल पुनीत स्पर्श को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

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रेलिंग तोड़कर पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार

स्थानीय लोगों के अनुसार, कार मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रही थी। एनएच पर वाहनों की कतार लगी हुई थी। इसी दौरान आगे निकलने के प्रयास में कार डिवाइडर की ओर चली गई। कम जगह होने के कारण चालक कार को नियंत्रित नहीं कर सका और वाहन एनएच की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 15 फीट नीचे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा।

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हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार का शीशा तोड़ा और दोनों को बाहर निकाला। हालांकि, पानी में डूबी कार में दम घुटने के कारण महिला की हालत गंभीर हो गई थी।

पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को हटवाया

घटना की सूचना मिलते ही बेनीबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर बाहर निकलवाया और एनएच पर यातायात सुचारू कराया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही।बेनीबाद थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एक कार अनियंत्रित होकर एनएच की रेलिंग तोड़ते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एनएच पर जाम लगा था। क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकलवाकर आवागमन सुचारू करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।