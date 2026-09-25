मुजफ्फरपुर में हादसा: बागमती की उप धारा में नाव पलटी, 15 वर्षीय किशोरी लापता; 13 लोगों ने तैरकर बचाई जान

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मिली जानकारी के अनुसार, बागमती की उपधारा में डूबकर लापता हुई बच्ची की पहचान धरमपुर गांव निवासी हरियल पासवान की 15 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रूप में हुई है। नाव पर सवार सभी लोग धरमपुर गांव और उसके आसपास के स्थानीय ग्रामीण थे। हादसा उस समय हुआ, जब ग्रामीण नाव पर सवार होकर मवेशियों के लिए घास लाने जा रहे थे। नाव पर करीब एक दर्जन से अधिक लोग सवार थे। इसी दौरान बीच बागमती धारा में अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। नाव पर सवार अन्य 13 लोग तैरना जानते थे, जिसके कारण वे अपनी सूझबूझ से तैरकर सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। हालांकि, रानी कुमारी पानी के तेज बहाव में लापता हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर किशोरी की खोजबीन शुरू की, लेकिन पानी गहरा होने के कारण काफी मशक्कत के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।घटना की सूचना मिलते ही औराई प्रशासन और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया जा रहा है, ताकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर लापता किशोरी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके।हादसे के बाद धरमपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद ग्रामीणों में भी चिंता का माहौल है और नाव से नदी पार करने के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।