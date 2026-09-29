बिहार: स्कूल परिसर में छात्रा से छेड़छाड़, विरोध किया तो मनचले ने की मारपीट; पुलिस तलाश में जुटी

वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, लावापुर नारायण में छात्राओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोलती हुई एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। स्कूल परिसर के भीतर एक बाहरी मनचला युवक घुसकर दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। इस दुस्साहसिक घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और शिक्षा जगत में रोष का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के दिन विद्यालय का संचालन सामान्य रूप से चल रहा था। इसी दौरान एक बाहरी युवक बेखौफ होकर स्कूल परिसर के अंदर तक जा पहुंचा। आरोप है कि उसने वहां मौजूद दसवीं कक्षा की छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अपनी अस्मिता पर आंच आते देख पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और इस घिनौनी हरकत का कड़ा विरोध किया। विरोध से बौखलाए आरोपी ने मौके पर ही छात्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी।

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स्कूल परिसर में मचा हड़कंप, आरोपी फरार

छात्रा के चिल्लाने और हंगामे की आवाज सुनकर स्कूल परिसर में मौजूद अन्य छात्र-छात्राओं के बीच अफरा-तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षक और आसपास के ग्रामीण जब तक मौके पर दौड़कर पहुंचते, तब तक आरोपी छात्रा को धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। दिनदहाड़े स्कूल के भीतर हुई इस वारदात से विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के होश उड़ गए।

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पुलिस की सुस्ती पर उठे सवाल

घटना की सूचना मिलते ही महनार थाना पुलिस हरकत में आई और तुरंत पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाए। हालांकि, घटना को 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। इस लापरवाही और देरी को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लेती, तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा पर सवाल

इस गंभीर मामले पर महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत के आधार पर लिखित आवेदन लेकर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर बिहार के सरकारी स्कूलों में 'बाल सुरक्षा' और 'निगरानी व्यवस्था' की पोल खोल दी है। स्कूल परिसरों में बाउंड्रीवॉल का अभाव, सुरक्षा गार्डों की तैनाती न होना और बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस तंत्र न होना छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाए।