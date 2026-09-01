एक और हत्या : बिहार में लूटपाट के दौरान व्यापारी की गोली मार हत्या, घायल बेटा भी मौत से जूझ रहा

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जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण राय अपने बेटे मिथलेश के साथ बाइक पर सवार होकर माधौल मवेशी हाट से मवेशी बेचकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे तारौरा नहर के समीप पहुंचे, पहले से घात लगाए चार-पांच की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। अपराधियों ने नकदी और अन्य सामान लूटने का प्रयास किया। जब पिता-पुत्र ने इसका कड़ा विरोध किया, तो बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं।स्थानीय लोगों के मुताबिक, मौके पर चार से पांच राउंड गोलियां दागे जाने की आवाज सुनी गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मिथलेश को तत्काल महुआ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही महुआ थानाध्यक्ष अरविंद प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।ये भी पढ़ें-घटना के बाद से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं, घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वैशाली एसपी ने भी हाजीपुर से घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर लिया है।