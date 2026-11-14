बिहार: साल में छह महीने गंगा के आगोश में रहता है सीताचरण मंदिर, छठ पर लगता है तीन दिवसीय मेला, जानें महत्व

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मुंगेर में बबुआ घाट से करीब दो किलोमीटर दूर गंगा नदी के बीच दियारा क्षेत्र में सीताचरण मंदिर स्थित है। यह मंदिर ऋषि मुद्गल आश्रम के समीप है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, साल में करीब छह महीने तक मंदिर बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। पानी उतरने के बाद ही श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता सीता के चरण चिह्नों के दर्शन कर पाते हैं।इस स्थान को आज सीताचरण (जाफर नगर) के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1974 में कराया गया था। हालांकि, इस जगह का धार्मिक महत्व इससे जुड़ी प्राचीन मान्यताओं और रामायण के प्रसंगों के कारण माना जाता है।स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ऋषि मुद्गल के आश्रम पहुंचे थे। उस समय माता सीता ने गंगा मैया से वनवास काल सकुशल पूरा होने की प्रार्थना की थी।मान्यता है कि लंका विजय और वनवास समाप्त होने के बाद भगवान राम और माता सीता एक बार फिर ऋषि मुद्गल के आश्रम आए। यहां ऋषि मुद्गल ने माता सीता को सूर्य उपासना करने की सलाह दी। इसके बाद माता सीता ने गंगा नदी के बीच स्थित एक टीले पर छठ व्रत किया था। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सीता कुंड में स्नान भी किया था।सीताचरण मंदिर की सबसे खास पहचान यहां मौजूद माता सीता के चरण चिह्न हैं। श्रद्धालु इन्हें माता सीता की सूर्य उपासना और छठ अनुष्ठान से जुड़ा पवित्र प्रतीक मानते हैं। यही वजह है कि गंगा की बाढ़ के कारण मंदिर तक पहुंचना मुश्किल होने के बावजूद लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। छठ महापर्व के दौरान दूर-दराज के इलाकों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और माता सीता के चरण चिह्नों के दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हैं।छठ महापर्व के अवसर पर सीताचरण मंदिर परिसर में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। आसपास के गांवों के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर और आसपास के इलाके में धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि सीताचरण मंदिर का धार्मिक महत्व काफी अधिक है, लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता और बुनियादी सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। गंगा के बीच दियारा क्षेत्र में होने के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में परेशानी होती है।ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराने, यहां तक पहुंचने का मार्ग विकसित करने और इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से छठ के अवसर पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी और इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को नई पहचान मिल सकेगी।