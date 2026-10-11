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बिहार: पुरी में रील बनाने का शौक बना काल, बेगूसराय के तीन युवक डूबे; एक का शव पहुंचा गांव, दो अब भी लापता

Sun, 11 Oct 2026 09:16 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 09:16 AM IST
सार

बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर निवासी तीन युवक ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर सात अक्तूबर को रील बनाने के दौरान तेज लहरों की चपेट में आकर समुद्र में डूब गए। तीनों युवक मजदूरी करने के लिए ओडिशा गए थे। 

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शोकाकुल परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कुछ पल की रील बनाने की कोशिश तीन युवकों और उनके परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर तेज लहरों के बीच वीडियो बनाने के दौरान बेगूसराय जिले के पपरौर निवासी तीन युवक समुद्र में डूब गए। सात अक्तूबर को हुए इस दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे के बाद से पूरे पपरौर मोहल्ले में शोक की लहर है। शनिवार को 20 वर्षीय मो. आमिर का शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं, शहनवाज और मो. कासिफ का अब तक पता नहीं चल सका है। दोनों के परिवार उनके मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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रील बनाने के दौरान तेज लहरों की चपेट में आए तीनों युवक

जानकारी के अनुसार, पपरौर के तीनों युवक मजदूरी करने के लिए ओडिशा गए हुए थे। इसी दौरान वे पुरी समुद्र तट पर पहुंचे। बताया जाता है कि समुद्र किनारे रील बनाने के दौरान अचानक तेज लहरें उठीं और तीनों युवक उनकी चपेट में आकर बह गए। समुद्र की ताकतवर लहरों के सामने वे खुद को संभाल नहीं सके और डूब गए। इस हादसे ने एक बार फिर समुद्र तट पर सावधानी बरतने और तेज लहरों के बीच वीडियो बनाने के खतरों को उजागर किया है। हालांकि, घटना के पूरे घटनाक्रम से जुड़ी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

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आमिर का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

पपरौर निवासी मो. जसीम के 20 वर्षीय पुत्र मो. आमिर का शव हादसे के अगले दिन बरामद किया गया था। शनिवार अपराह्न करीब तीन बजे परिजन शव लेकर गांव पहुंचे। बेटे का शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के विलाप से वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। जिस घर में बेटे की वापसी का इंतजार हो रहा था, वहां उसका निर्जीव शरीर पहुंचा। आमिर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है और हादसे की खबर से हर कोई गमगीन है।

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शहनवाज और कासिफ के शव का अब भी इंतजार

इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि आमिर का शव बरामद होने के बावजूद शहनवाज और मो. कासिफ का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। मो. इमरान ने बताया कि उसका भाई शहनवाज और मो. कासिफ अभी भी लापता हैं। दोनों परिवार अपने बेटों के सुरक्षित मिलने की आस लगाए बैठे हैं। एक तरफ आमिर के घर में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ शहनवाज और कासिफ के परिजन अनिश्चितता के बीच हर पल किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए समय बीतने के साथ चिंता बढ़ती जा रही है।

एक हादसे ने पूरे पपरौर मोहल्ले को झकझोरा

एक ही मोहल्ले के तीन युवकों के समुद्र में डूबने की घटना ने पूरे पपरौर को झकझोर कर रख दिया है। जिन युवकों के कंधों पर परिवार की उम्मीदें थीं, उनके साथ हुए इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। तीनों युवकों की जिंदगी अचानक इस तरह खत्म होने से उनके परिजनों के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रील बनाने के लिए समुद्र तट पर जाना तीनों युवकों के जीवन का आखिरी सफर बन गया। यह हादसा उन सभी लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है, जो समुद्र की तेज लहरों के बीच खड़े होकर वीडियो या रील बनाते हैं। समुद्र बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसकी लहरें उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र तट पर सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना और तेज लहरों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी-सी लापरवाही भी जिंदगी भर का दर्द दे सकती है।

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