घर में भाई की शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार को उम्मीद थी कि बेंगलुरु से लौटने के बाद घर में खुशियों और शादी की रस्मों का माहौल होगा, लेकिन वापस लौटते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान के कमरों के ताले टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। चोर तीन गोदरेज अलमारियों के लॉकर तोड़कर सोना, हीरा, चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो चुके थे। परिवार ने चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये बताई है।

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चोरी की यह बड़ी वारदात बेगूसराय जिले के फूलवड़िया थाना क्षेत्र के नगर परिषद बरौनी के वार्ड संख्या-7 स्थित पश्चिम मोहल्ले की है। पीड़ित परिवार के सदस्य मो. एहतशाम, पिता हाजी अब्दुल मन्नान ने थाने में आवेदन देकर घटना की शिकायत की है। पीड़ित के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को वह अपने पूरे परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर बेंगलुरु चले गए थे। इस दौरान घर पूरी तरह बंद था। 17 नवंबर की रात जब परिवार वापस लौटा तो कमरों के ताले टूटे मिले। घर के अंदर सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर तीन गोदरेज अलमारियों के ताले और लॉकर तोड़कर कीमती सामान ले गए हैं।पीड़ित ने बताया कि अलमारियों में रखे सोने, हीरे और चांदी के तमाम आभूषण गायब थे। इसके अलावा 75 हजार रुपये नकद और जमीन के मूल दस्तावेज भी चोर अपने साथ ले गए। चोरी हुए गहने मां, बहन और भाभी के थे। इनमें कुछ पुश्तैनी आभूषण भी शामिल थे।परिवार के मुताबिक, पुश्तैनी गहनों का सही वजन और वास्तविक कीमत उन्हें मालूम नहीं है। सभी चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है। इतनी बड़ी चोरी से परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ पुश्तैनी गहने खोने का भी गहरा सदमा लगा है।परिवार में 24 नवंबर को भाई की शादी होनी है। इसके बाद छोटी बहन की भी शादी होनी है। घर में दोनों शादियों की तैयारियां चल रही थीं। परिवार के सदस्य इन्हीं खुशियों की तैयारी में जुटे थे, लेकिन चोरी की घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। शादी से ठीक पहले हुई इस वारदात ने परिवार के सामने आर्थिक और मानसिक संकट खड़ा कर दिया है। जिन गहनों को परिवार ने संभालकर रखा था, उनमें कुछ पीढ़ियों से चले आ रहे पुश्तैनी आभूषण भी थे।घटना की सूचना मिलने पर फूलवड़िया थानाध्यक्ष विजय सहनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच-पड़ताल शुरू की। थानाध्यक्ष के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वहीं, गुरुवार दोपहर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने चोरी वाली जगहों से अलग-अलग नमूने एकत्र किए, ताकि वैज्ञानिक जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सके।अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि घनी आबादी वाले मोहल्ले में बंद मकान को निशाना बनाने वाले चोर कौन थे। उन्होंने 19 दिनों के दौरान किस समय और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। परिवार को उम्मीद है कि पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर चोरी गए जेवरात, नकदी और जमीन के मूल दस्तावेज बरामद करेगी।