विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रात करीब 10 बजे समारोह संपन्न होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो ओवरटेक कर आगे निकल गई और बीड़ी पुल के पर अनियंत्रित होकर नदी के गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में सात लोग सवार थे। जिसमें से थुमहा वार्ड 09 निवासी मोहन सुतिहार के 16 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार को राहगीरों ने बचा लिया। जबकि अन्य लोगों की मौत हो गई। बाद में राहगीरों ने पीछे से आ रही गाड़ियों को रोक कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और अररिया सदर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, वहां 07 में से 06 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।तिलक समारोह में शामिल होने के लिए 70 लोग बुधवार की शाम करीब 03 बजे थुमहा से निकले थे। शाम करीब 07 बजे सभी भपटिया पहुंचे। जहां उत्सव का माहौल था। रात 10 बजे समारोह संपन्न होने के बाद सभी वापस घर के लिए रवाना हुए। जबकि करीब 11 बजे हादसा हुआ। इस दौरान स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो हादसे से करीब 20 मिनट पहले बनाया गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।बुधवार को हुए हादसे में पांच मृतक थुमहा के निवासी हैं, जबकि एक राघोपुर थाना क्षेत्र के छपकी का निवासी है। मृतकों में थुमहा वार्ड 09 शंकर मंडल के दो पुत्र आदित्य कुमार (17) व शिबा कुमार (16), राधे मंडल का पुत्र मुन्ना कुमार (16), वार्ड 8 निवासी तुलसी मंडल का पुत्र सौरभ कुमार (17) और स्कॉर्पियो मालिक सह चालक वार्ड 6 निवासी बीरेंद्र साह का पुत्र कुंदन कुमार (24) शामिल हैं। इसके अलावा छपकी निवासी स्व चंदन मंडल का 16 वर्षीय पुत्र यश कुमार पिता के देहांत के बाद से अपने ननिहाल में ही रहता था।तिलक समारोह में वार्ड 09 निवासी शंकर मंडल अपने दोनों बेटे आदित्य और शिबा सहित भांजे यश के साथ शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि शंकर दूसरी गाड़ी में सवार थे। आदित्य और शिवा गुड़िया के चचेरे भाई थे, जबकि यश फुफेरा भाई था। तीनों एक ही स्कॉर्पियो में सवार होकर लौट रहे थे, जब हादसा हुआ और तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद घर लौटे शंकर बेसुध नजर आए। जबकि दादा रामदेव मंडल ने आदित्य और शिबा को मुखाग्नि दी। बताया जा रहा है कि शंकर की अब एकमात्र बेटी है। इसके अलावा मृतक सौरभ और मुन्ना भी रिश्ते में गुड़िया के भाई लगते थे।