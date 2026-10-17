फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Fraud of ₹2.40 lakh committed in Maithili Thakur’s name; accused, absconding for two years

बिहार: मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम कराने के नाम पर 2.40 लाख की ठगी, दो साल से फरार आरोपित गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 10:14 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sat, 17 Oct 2026 10:14 PM IST
सार

मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम कराने के नाम पर 2.40 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में नावकोठी पुलिस ने दो साल से फरार संतोष कुमार को मधेपुरा के बिहारीगंज से गिरफ्तार किया। जमीन के नाम पर ठगी के अन्य आरोपों की भी जांच जारी है।

विज्ञापन
Fraud of ₹2.40 lakh committed in Maithili Thakur’s name; accused, absconding for two years
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम कराने के नाम पर 2.40 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में नावकोठी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब दो वर्षों से फरार चल रहे नामजद आरोपित संतोष कुमार को पुलिस ने मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में आयोजित देवी जागरण कार्यक्रम से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद कथित ठगी से जुड़े दूसरे मामलों को लेकर भी पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये के कथित लेन-देन से जुड़े आरोपों की जानकारी भी सामने आई है।

विज्ञापन


गिरफ्तार आरोपित की पहचान पोखरिया वार्ड संख्या-35 निवासी स्वर्गीय राम बालक पोद्दार के पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। नावकोठी थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपों से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन


कार्यक्रम के नाम पर लिए 2.40 लाख, लौटाए सिर्फ 30 हजार
मामले की शुरुआत पहसारा निवासी विभाकर कुमार सिंह की शिकायत से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने 10 अगस्त 2024 को नावकोठी थाने में कांड संख्या 182/24 दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संतोष कुमार ने बसेरा मंच के माध्यम से पहसारा में 25 अगस्त को मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम आयोजित कराने का भरोसा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन



पढ़ें: कमलनाथ का सरकार पर हमला, बोले- मदद की पेशकश भी की; भाजपा ने किया पलटवार

कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाकर कुमार सिंह से दो लाख 40 हजार रुपये अग्रिम राशि के रूप में लिए गए। लेकिन बाद में अचानक कार्यक्रम नहीं होने की सूचना दे दी गई। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो कथित तौर पर उन्हें टालमटोल का सामना करना पड़ा। आरोप है कि लगातार दबाव बनाने पर संतोष कुमार ने 30 हजार रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष दो लाख 10 हजार रुपये वापस नहीं किए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी रकम नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद से पुलिस नामजद आरोपित की तलाश कर रही थी।


19 लाख और 28 लाख की ठगी के आरोप भी जांच के घेरे में
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कथित आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े अन्य आरोप भी आए हैं। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस के अनुसार, जमीन दिलाने के नाम पर एक पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) टीके ठाकुर से 19 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा बलिया के मनसेरपुर निवासी एक शिक्षक समेत अन्य लोगों से 28 लाख रुपये की कथित ठगी के आरोपों की जानकारी भी पुलिस को मिली है। इन आरोपों के संबंध में पुलिस शिकायतों और लेन-देन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, इन मामलों में आरोपों की पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है।

गिरफ्तारी के बाद अब खुलेंगे कई राज?
करीब दो साल से फरार चल रहे आरोपित की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। अब पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम आयोजन के नाम पर ली गई रकम का क्या हुआ और अन्य कथित आर्थिक लेन-देन की वास्तविकता क्या है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed