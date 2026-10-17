बिहार में मातम: सोन नदी में डूब रहे तीन बच्चों को बचाने कूदा युवक, गहरे पानी में समा गए चारों; परिजन हुए बेसुध

नवरात्रि के पावन पर्व के बीच भोजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के समीप शनिवार को सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 से 15 वर्ष की उम्र के तीन बच्चे और करीब 25 वर्षीय एक युवक शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को नदी में डूबता देख युवक उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण वह भी डूब गया। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को तीन बच्चे सोन नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख वहां मौजूद करीब 25 वर्षीय एक युवक उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। हालांकि, गहरे पानी में जाने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सका। देखते ही देखते चारों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद नदी से चारों के शव निकाले गए। हादसे की खबर फैलते ही मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। नवरात्रि के दौरान हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिन घरों में त्योहार की खुशियां होनी थीं, वहां चीख-पुकार मच गई।

घटना के बाद संदेश प्रखंड के बीडीओ और थानाध्यक्ष घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि सोन नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हुई है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरा भेज रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हुए इस हादसे ने तीर्थकौल गांव सहित आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक साथ चार लोगों की मौत से चार परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।