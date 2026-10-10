बिहार: एनएच-31 पर जाम के बीच धू-धूकर जला सीएनजी ऑटो, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

बेगूसराय जिले में चकिया थर्मल रेल क्रॉसिंग के पास शनिवार देर शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब एनएच-31 पर भीषण यातायात जाम के बीच खड़े एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और ऑटो में रखा सामान धू-धूकर जलने लगा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारों के बीच आग लगने की घटना से आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

जाम के बीच ऑटो में लगी आग, मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एनएच-31 पर पहले से ही भीषण जाम लगा हुआ था। इसी दौरान जाम में खड़े सीएनजी ऑटो से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और ऑटो में रखा सामान जलने लगा। आग की लपटें देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए घटनास्थल से दूर हटने लगे। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी थीं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई।

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पुलिस और दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने चकिया थाना और बरौनी दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग की चपेट में आने से ऑटो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। समय रहते दमकल की टीम के पहुंचने से आग पर नियंत्रण पाया जा सका और संभावित बड़े हादसे को टालने में मदद मिली।

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सीएनजी वाहन में आग लगने से बढ़ सकता था खतरा

भीषण यातायात जाम के बीच सीएनजी ऑटो में आग लगने की घटना ने मौके पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ा दी। सीएनजी से चलने वाले वाहन में आग लगने की स्थिति में आसपास के लोगों और अन्य वाहनों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता था। ऐसे में दमकल की टीम की तत्परता महत्वपूर्ण रही। फिलहाल, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

व्यस्त एनएच-31 पर आपातकालीन व्यवस्था को लेकर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भीषण जाम के बीच आग लगने जैसी घटनाओं में दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों का समय पर घटनास्थल तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनएच-31 पर जाम के दौरान आपातकालीन वाहनों की आवाजाही कितनी सुगम है और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था कितनी तैयार है।