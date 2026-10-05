बिहार: जमुई में दो प्रसूताओं की मौत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, डॉ. शालिनी के क्लीनिक के छह कमरे सील

जमुई सदर अस्पताल में एक ही रात दो प्रसूताओं की मौत और ड्यूटी के दौरान महिला चिकित्सक के कथित तौर पर मौजूद नहीं रहने के मामले ने जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार देर शाम एसडीओ सौरव कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने शहर के खैरा मोड़ स्थित डॉ. शालिनी के क्लीनिक-सह-आवास पर छापेमारी की।

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करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक के दस्तावेज, कमरों और वहां संचालित गतिविधियों की जांच की। जांच के बाद प्रशासन ने क्लिनिक के छह कमरों को सील कर दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, जमुई सदर बीडीओ, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने क्लिनिक के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों तथा अन्य लोगों से भी जानकारी ली।

2021 से फेल मिला क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन

एसडीओ सौरव कुमार के अनुसार, प्रशासन को सूचना मिली थी कि खैरा मोड़ के समीप 'मातृत्व सेवा सदन’ नाम से निजी क्लीनिक संचालित किया जा रहा है। सूचना में क्लीनिक के वैध रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाए गए थे। साथ ही, वहां ओटी और पैथोलॉजी लैब संचालित होने की भी जानकारी प्रशासन को मिली थी। सूचना के बाद प्रशासन ने सिविल सर्जन से क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की। जांच में क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2021 से ही फेल पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल छह कमरों को सील कर दिया।

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प्रसूताओं की मौत के बाद शुरू हुई जांच

दरअसल, शनिवार और रविवार को सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान दो प्रसूताओं की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृत महिलाओं के परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही और ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक के मौजूद नहीं रहने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था। मामला गंभीर होने के बाद डीएम ने जांच के निर्देश दिए।

इसी जांच के क्रम में रविवार रात प्रशासनिक टीम डॉ. शालिनी के निजी क्लिनिक पहुंची। अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद सदर अस्पताल में हुई दोनों प्रसूताओं की मौत, चिकित्सक की ड्यूटी से अनुपस्थिति और निजी क्लिनिक के संचालन के बीच जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।