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बिहार के सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सहरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज छह घंटे के भीतर मामले में संलिप्त तीन विधि-विरुद्ध बालकों को निरुद्ध कर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी।