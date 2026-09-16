बिहार: श्राद्ध भोज के बाद बढ़ते गए बीमार, बिहटा में 55 लोगों की तबीयत बिगड़ी; क्या हो सकती है वजह?
पटना के बिहटा स्थित कंचनपुर गांव में श्राद्ध भोज के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। मंगलवार को करीब 20 लोगों के बीमार होने के बाद बुधवार सुबह तक यह संख्या बढ़कर 55 हो गई। कई लोगों में बुखार, दस्त और कमजोरी के लक्षण मिले हैं।
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बिहटा के कंचनपुर गांव में श्राद्ध भोज के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। मंगलवार को करीब 20 लोगों की तबीयत खराब होने के बाद बुधवार सुबह तक बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। कई लोगों में बुखार, दस्त व कमजोरी के लक्षण पाए गए हैं। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।
बताते चलें कि कंचनपुर गांव में सोमवार शाम श्राद्ध भोज का आयोजन किया गया था। भोज में शामिल लोगों ने खाना खाने के बाद धीरे-धीरे तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मामले पर नजर बनाए हुए है।
अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों ने ली जानकारी
बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। मरीजों की स्थिति और उन्हें मिल रहे उपचार की जानकारी ली जा रही है। फूड पॉइजनिंग की आशंका को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, बीमारी का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
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सिटी एसपी ने कहा- मामले पर नजर रखी जा रही
पटना पश्चिमी के सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली है। मामले पर नजर रखी जा रही है और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी स्थिति की निगरानी की जा रही है। भोजन का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।