बिहार: रात में अचानक चीखने लगी 12 साल की बच्ची, खिड़की से किसी ने फेंका केमिकल जैसा पदार्थ; कटिहार में सनसनी

कटिहार में 12 साल की नाबालिग बच्ची पर एसिड अटैक की आशंका से हड़कंप मच गया। आरोप है कि घर में सो रही बच्ची पर खिड़की के रास्ते किसी अज्ञात व्यक्ति ने केमिकल जैसा पदार्थ फेंक दिया। इससे बच्ची के चेहरे और शरीर पर तेज जलन होने की बात सामने आई है। घटना सालमारी थाना क्षेत्र के हरलगा गांव की बताई जा रही है।

पीड़िता और उसके परिजनों के मुताबिक, रात में बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान खिड़की से किसी ने उस पर केमिकल जैसा पदार्थ फेंक दिया। चेहरे पर तेज जलन होने के बाद बच्ची ने शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर एसिड अटैक की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी है। उन्होंने दोषी की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्ची पर कौन सा पदार्थ फेंका गया और घटना के पीछे क्या वजह थी। फिलहाल एसिड अटैक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और फोरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्ची पर वास्तव में कौन सा पदार्थ फेंका गया था। घटना के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है।



कटिहार पुलिस द्वारा इस मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है: