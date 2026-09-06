बिहार में भुइयां-मुसहर संघ सम्मेलन: तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, रोजगार और भ्रष्टाचार पर साधा निशाना

गयाजी जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के महामना गांव में आयोजित भुइयां-मुसहर संघ सम्मेलन में पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं, रोजगार और वंचित समाज के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और राजद की नीतियों को गिनाया।

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तेजस्वी यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी 17 महीने की सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में युवा बदलाव की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर दमन की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य की जरूरत है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की।

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लालू यादव के कार्यों का किया जिक्र

राजद नेता ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय से जुड़े कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया है, जिसे राजद आज भी आगे बढ़ा रहा है।

तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज बनकर खड़ी रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लालू यादव ने आम परिवार से आने वाली भगवतिया देवी को जनप्रतिनिधि बनाया और राजद ने उनके परिवार को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया।

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कई समस्याएं हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षित बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की अपील की।