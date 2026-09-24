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बिहार: दिग्घी सरोवर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, डूबने की आशंका; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Thu, 24 Sep 2026 03:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 03:24 PM IST
सार

गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित दिग्घी सरोवर में गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

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गयाजी शहर के दिग्घी तालाब से शव निकालते पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित दिग्घी सरोवर में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह तालाब के पास पहुंचे लोगों ने पानी में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।

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सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया व्यक्ति की मौत डूबने से होने की आशंका है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि व्यक्ति तालाब तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम गृह में रखा गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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