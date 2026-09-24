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Hindi News ›   Bihar ›   Body of youth missing for two days found in Son Canal; Bihta-Bikram road blocked amid suspicion of murder.

बिहार क्राइम: दो दिन से लापता युवक का सोन नहर में मिला शव, हत्या की आशंका पर बिहटा-बिक्रम मार्ग जाम

Thu, 24 Sep 2026 03:58 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 24 Sep 2026 03:58 PM IST
सार

पटना के बिक्रम से मंगलवार रात लापता युवक जयराम चौहान का शव गुरुवार सुबह सोन नहर से बरामद हुआ। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर बिहटा-बिक्रम मार्ग जाम किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

 

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Body of youth missing for two days found in Son Canal; Bihta-Bikram road blocked amid suspicion of murder.
आक्रोशित भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-7 स्थित नोनिया टोला से मंगलवार देर रात लापता हुए युवक जयराम चौहान (पिता स्व. रामनाथ चौहान) का शव गुरुवार सुबह सोन नहर से बरामद हुआ। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने जयराम की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

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जानकारी के अनुसार, जयराम चौहान मंगलवार देर रात अचानक घर से लापता हो गए थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने बिक्रम पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी।

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एसडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान
बुधवार को बिक्रम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सोन नहर में जयराम की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया। काफी देर तक तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका। गुरुवार सुबह महजपुरा गांव के समीप सोन नहर में दोबारा सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान टीम ने नहर से जयराम चौहान का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना पर जयराम के परिजन मौके पर पहुंचे। शव की पहचान जयराम चौहान के रूप में होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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हत्या की आशंका जताकर बिहटा-बिक्रम मार्ग किया जाम
शव मिलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ देर के लिए बिहटा-बिक्रम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सूचना मिलते ही बिक्रम पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटा लिया, जिसके बाद मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण
बिक्रम थानाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में तैनात एसआई वरुण कुमार ने बताया कि जयराम चौहान के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पटना स्थित एम्स भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

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