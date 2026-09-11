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बिहार: बैंक फ्रॉड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, गया से गुरुग्राम और दिल्ली तक नौ ठिकानों पर छापेमारी

Fri, 11 Sep 2026 11:16 AM IST
मगध ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: मगध ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 11:16 AM IST
सार

बिहार के गया में रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमें गया, गुरुग्राम और नई दिल्ली में कुल नौ ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं।

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Bihar Bank Fraud Case Major ED Action Raids Underway Across nine Locations in Gaya Gurugram and Delhi
ईडी की बड़ी कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई बिहार के गया स्थित रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (RHRL) से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में की जा रही है।
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ईडी की टीम गया में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी पर बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि रामनंदी से जुड़े तीन ठिकाने भी ईडी की कार्रवाई के दायरे में हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, यह कंपनी अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत एवं नितेश के नियंत्रण में है। ईडी की टीम मौके पर दस्तावेजों और अन्य संबंधित साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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