बिहार: स्कूल जाने निकलीं चार छात्राएं लापता, रात भर परिजनों ने खोजा, नहीं मिली ताे पहुंचे थाने

गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से चार नाबालिग स्कूली छात्राओं के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह विद्यालय जाने की बात कहकर घर से निकली छात्राएं देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, वजीरगंज थाना क्षेत्र के सकरदास नवादा पंचायत के एक गांव की चार नाबालिग छात्राएं बुधवार सुबह रोज की तरह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। शाम तक जब वे घर नहीं लौटीं तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। पहले परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चल सका।

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