वर्षावास: तीन महीने एक स्थान पर रहकर क्यों साधना करते हैं बौद्ध भिक्षु, क्या उद्देश्य है? जानिए सबकुछ

बारिश का मौसम शुरू होते ही बौद्ध विहारों में वर्षावास की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु तीन से चार महीने तक एक ही स्थान पर रहकर ध्यान, साधना, धम्म का अध्ययन और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के महासचिव प्रज्ञादीप भंते ने बताया कि यह परंपरा भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही है और इसका उद्देश्य अहिंसा, आत्मशुद्धि तथा जीवों की रक्षा करना है।

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